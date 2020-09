Sibassor / Tournée agricole : Le président de la République félicite les groupements de femmes.

En visite dans les champs d'arachide et de mil de la commune de Sibassor (Département de Kaolack), le président de la République Macky Sall a félicité les groupements de femmes qui se sont organisés autour de la coopérative pour le développement local (COPADELSI).

Une structure qui chapeaute plusieurs organisations lui permettant d'avoir des spéculations de 1500 ha avec plus de 2.000 membres. Le chef de l'État a aussi félicité les industriels dont la Sonacos à travers l'accompagnement des organisations paysannes en termes de matériels et d'intrants...