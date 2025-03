Sibassor – Parrain de la conférence religieuse des femmes : Le maire, Pr Ousseynou Diop, salue leur leadership et leur offre un billet pour la Mecque

En ce mois béni du Ramadan, les femmes de la commune de Sibassor (département de Kaolack) ont organisé, ce samedi, une conférence religieuse sur le thème : « Rôle de la femme dans la société ». Comme à l’accoutumée, elles ont une nouvelle fois choisi leur maire, le Pr Ousseynou Diop, comme parrain de l’événement.



Ce dernier a salué le leadership des femmes de sa commune et promis de les soutenir davantage dans leurs activités génératrices de revenus. Il a également mis en avant son bilan à la tête de la municipalité, affirmant : « Kou xippi xol, kou geumeu sax guiss ». À cette occasion, le maire a offert aux participantes un billet pour la Mecque et a promis d’en faire de même pour la communauté chrétienne de Sibassor.



Pour rappel, la conférence a été animée par le célèbre prêcheur Oustaz Abdourahmane Gaye, en présence des autorités religieuses et coutumières de la commune, ainsi que des sympathisants du Pr Ousseynou Diop venus de Kaolack et ses environs.