Sibassor : Les populations ont investi les rues pour réclamer le départ du maire (Djiby Kalidou Niang

L'édile de la commune de Sibassor ( département de Kaolack), Djiby Kalidou Niang, a été l'absent le plus présent lors de la marche des populations exigeant son départ pour mauvaise gestion.



En effet, ils sont nombreux les marcheurs qui ont occupé ce matin les grandes artères, notamment la RN1 pour crier leur ras-le-bol.



Plusieurs acteurs ont pris part à la marche tels le monde du sport, le secteur éducatif, la santé. Pour motif, les frondeurs accusent le maire de gérer les affaires de la cité de façon nébuleuse. " Le maire a fait main basse sur les subventions allouées au sport, aux étudiants, au poste de santé de Sibassor et à la clôture du mur de l'école du village de Ngolothie ( commune de Sibassor), ont-ils confié.



Pour mettre fin à cette situation, les initiateurs de la marche exigent la mise en place d'une délégation spéciale à Sibassor et l'ouverture d'une enquête pour mettre sous les projecteurs ce qu'ils qualifient de détournement dans la gestion des biens de ladite commune.



Le maire de son côté compte organiser prochainement une conférence de presse pour apporter la réplique...