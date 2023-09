Sibassor : Le maire lance le projet "Sibassor vert", renouvelle sa loyauté au PR Macky Sall et investit Amadou Ba

"C'est une initiative qui consiste à embellir

la commune et à assurer une certaine sécurité à la route nationale et permettre à la restauration et à la protection de l'environnement", a déclaré le maire de Sibassor à la presse locale.

S'exprimant sur le choix qui a été porté sur le PM Amadou Ba comme candidat de Bby, le maire de Sibassor a ainsi exprimé sa loyauté au président Macky Sall avant de s'engager à accompagner le candidat Amadou Ba. "Nous restons disposés à l'accompagner et faire de lui le 5 ème président de la République du Sénégal", a indiqué l'édile de Sibassor, après avoir rebaptisé son mouvement "Bokk Dokhal Sénégal", en lieu et place de "Bokk Dokhal Sibassor"...