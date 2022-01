Sibassor / Diomkhel : Les populations listent leurs doléances et interpellent le président Macky Sall.

Au village de Diomkhel, situé dans la commune de Sibasssor (département de Kaolack), les habitants ont décidé d'élever la voix afin de se faire entendre par les autorités étatiques. En cause, cette localité est aujourd’hui confrontée à d'énormes manquements, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des voies de communication, entre autres.



Les habitants qui ont égréné un chapelet de doléances, ont mis en exergue certaines urgences dont la réfection du poste de santé et l’affectation d’un infirmier pour assurer les services, la construction d’un collège d’enseignement moyen et le bitumage des voies qui mènent dans ce village.



"Nous interpellons le président Macky Sall sur nos doléances qui restent à satisfaire. Il y a d'abord la réfection de notre poste de santé qui se trouve dans une situation déplorable. Nous demandons aussi la construction d’un collège d’enseignement moyen car la plupart des jeunes de Diomkhel et des villages environnants quittent l’école à partir de la classe de sixième parce qu'ils n’ont pas où loger à Sibassor ou à Kaolack, une fois orientés là-bas, surtout les filles. Et enfin nous demandons le désenclavement du village car les axes principaux qui mènent à Diomkhel sont impraticables pendant l’hivernage », a déclaré le coordinateur du mouvement And Défar Diomkhel, Daouda Ba.



M. Ba qui a transmis les doléances de la population, a fait cette déclaration lors de la mise en service de l'électrification du Village de Diomkhel. Une cérémonie qui a vu d'ailleurs la participation de plusieurs autorités départementales de Kaolack, notamment le délégué régional de la Senelec de Kaolack, le président sortant du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, le coordonnateur du mouvement KREM, Alassane Ndong, du Conseil économique social et environnemental, Vieux Aïdara, d’une délégation de l’équipe communale de Sibassor, du coordinateur du mouvement And Défar Diomkhel Daouda Ba, ainsi que les membres, les notables du village et les populations venues des différents quartiers du village...