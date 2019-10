Si tu peux mettre Exclusif ) INHUMATION AVORTÉE À TOUBA: La dépouille de l'homosexuel Alex éconduite

Alex ne sera pas inhumé à Touba. L'homme ( ou du moins sa dépouille) réputé appartenir à la communauté des homosexuels, a été éconduit de la cité religieuse de Touba par le dahira Muqadimatul Khidma qui a été informé de son arrivée par une source anonyme et qui a, illico, saisi le commissariat spécial de Touba pour information.



" Cest vers 11 heures que nous avons été mis au courant que la dépouille mortelle de Samba Sow dit Pape, plus connu sous le sobriquet de Alex, s'apprêtait à venir à Touba pour les besoins de son inhumation. Notre source nous a ainsi confié que le défunt, de son vivant, était un homosexuel connu, né à Mbour et qui habitait Dakar. C'est ainsi que nous avons veillé au grain jusqu'à ce que la nouvelle nous parvienne : une délégation uniquement composée de trois personnes (deux de ses frères de même père et de mère et son oncle) était à Ndiéné et qu'elle s'apprêtait à lui offrir un bain mortuaire. "



Serigne Makhtar Kâne interrogé par Dakaractu, de signaler que cest alors que l'équipe de Muqadimatul Khidma a débarqué après que des recoupements sur le vivant de l'homme ont été suffisamment effectués. "Sur place, nous avons procédé à l'identification du corps, procédé à une longue interrogation de ses parents qui ont reconnu n'avoir plus reçu de nouvelles du défunt depuis plus de deux années. Ils nous ont aussi dit qu'il était marié à une Européenne et que véritablement les suspicions sur lui pouvaient être avérées".



Notre interlocuteur de marteler que la décision a été tout de suite prise de l'expulser de Touba. " Nous l'avons ainsi raccompagné jusqu'à ce le véhicule sorte de la cité. "



Au moment où ces lignes sont écrites, la dépouille a pris la direction de Mbour.