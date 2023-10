Si la dame N. T. avait su qu'elle allait perdre autant d'argent pour traiter sa pathologie, elle se serait abstenue de se confier à ce charlatan véreux. Et se serait limitée à acheter une tablette de paracemol de 100 francs pour soulager ses maux de

Le Pr Chérif Baldé, DG LNR-BTP et responsable politique APR du département de Médina Yoro Foula, a reçu les responsables de son département et certains de Kolda, ce mercredi 11 octobre. Ainsi, cette rencontre entre dans le cadre des stratégies à mettre en œuvre pour élire leur candidat Amadou Ba en février 2024. Dans la foulée, le Pr Chérif Baldé s'est félicité de cette initiative qui va unir davantage les responsables pour une victoire éclatante de Bby.

Cette forte délégation était composée du président du Conseil départemental, des honorables députés, des hauts conseillers, l’ensemble des maires du département et certains élus de la région de Kolda pour un moment d’échanges et de partage. À l'issue de leur conclave, le professeur Baldé s'est ainsi prononcé : " je me réjouis de cette belle rencontre tenue dans un bon état d’esprit afin de travailler main dans la main pour la victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle de Février 2024. C'est pourquoi, ensemble nous devons marcher vers l’emergence avec Amadou Ba..."