Show de l'année à Saint-Louis : Wally Seck très attendu ce soir à la place Faidherbe par ses fans

S'il ne pleut en cette nuit du 25 décembre 2018, la capitale de la région Nord va vibrer au rythme faramarène, dans un traditionnel concert intitulé le show de l'année.

Une activité offerte par la municipalité de la ville de Saint-Louis sous la conduite du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement et non moins beau-frère du président de la République.

La tête de file du groupe Faramarène va prester avec des stars comme Dip Doundou Guiss qui assurera la première partie et d'autres artistes locaux.

Pour rappel, les artistes locaux ont affiché hier leur indignation face à la tenue d'un tel évènement deux fois par an dans la capitale Nord.

Cependant quoi qu'il puisse advenir, l'ambiance règne déjà à la place Faidherbe de la ville tricentenaire où toutes les voies qui y mènent sont barrées.

C’est dire que Saint-Louis s'apprête à vivre l’un des meilleurs moments de ses rendez-vous culturels avant la fin de l'année 2018.