Seynabou Ndiaye Diakhaté, Présidente OFNAC : « Sur 1000 assujettis, 680 ont fait leur déclaration de patrimoine… Il faut toiletter les textes et apporter des propositions de réforme »

Malgré la réticence et certaines difficultés notées dans la pratique, nombreuses sont les personnes investies d’une mission de service public qui ont déjà fait leur déclaration de patrimoine. Sur 1000 assujettis inscrits dans la base de données de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), 680 sont en règle. Cette assertion est de Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de cet organe de contrôle qui s’exprimait ce matin en marge d’un atelier d’échanges entre les acteurs et parties prenantes pour étudier la loi relative à la déclaration de patrimoine et son décret d’application, mais aussi de voir ses faiblesses afin de les combler. À ce titre, la dame d’affirmer qu’il urge de « toiletter les textes et d'apporter des propositions de réforme ».