Seydou Sané (Président Casa Sports) : « Je suis prêt à rencontrer le président de l’AS Pikine… Nous sommes prêts à les accueillir à Ziguinchor »

Regrettant les propos à charge d’un des dirigeants de la Ligue professionnelle de football (LSFP), monsieur Sané n’en reste pas moins serein.



« Nous n’avons pas besoin d’envenimer la situation de notre côté ou du côté de l’AS Pikine, encore moins du côté de la fédération. Même si nous déplorons certains propos d’une autorité de la ligue Professionnelle qui a donné un « verdict » prématuré sous prétexte que les supporters du Casa sports ont envahi le terrain... »



Dans cette dynamique de réconciliation, les « Verts » seraient même disposés à faire le premier pas en direction des Pikinois. « On n'a pas besoin de mettre de l’huile sur le feu. C’est dans la sérénité que nous comptions rester. Ce n’est pas le moment de nous incriminer les uns les autres. Je suis prêt à rencontrer le président de l’AS Pikine de la même manière, monsieur Malamine Tamba, le président de « Allez Casa » est prêt à rencontrer le président des supporters de l’AS Pikine. »



Un appel à l’apaisement qui ne devrait pas tomber dans l’oreille d’un sourd. Même si du côté de l’AS Pikine la position reste assez crispée.



Lors de cette conférence de presse, Seydou Sané de souligner un point d’une importance capitale, à savoir l’accueil qui sera réservé à Pikine au match retour. « C’était un incident malheureux qui s’est produit et que nous devons dépasser. Nous sommes prêts à accueillir l’AS Pikine les bras ouverts au niveau de Ziguinchor pour montrer que le football doit nous unir et non nous diviser. Tout le monde doit œuvrer pour l’apaisement de la situation et œuvrer pour que plus jamais pareille situation ne se reproduise dans nos stades. » Une annonce qui devrait rassurer la Ligue pro et le club Pikinois. Des représailles ne devraient donc pas avoir lieu à la manche retour au stade Aline Sitoé Diatta.



Enfin, la nécessité de rehausser le niveau de l’arbitrage a été évoquée, entre autres… Le tout afin d’attirer davantage les sponsors et investisseurs dans le football local Sénégalais.