Seydou Guèye : « Toutes les décisions du Président Macky Sall dans la gestion de cette crise renseignent sur sa sagesse, son courage et sa capacité d’écoute »

Le ministre-conseiller ne veut pas parler de recul par rapport à la pertinence des mesures restrictives. « Ces décisions sont en parfaite cohérence avec la stratégie évolutive de lutte contre un virus », a-t-il dit.



Il assure que les dernières mesures prises hier ne sont pas le fait des violentes manifestations dans plusieurs villes du pays. « Toutes les décisions du Président Macky Sall dans la gestion de cette crise renseignent sur sa sagesse, son courage et sa capacité d’écoute », estime Seydou Guèye. Il trouve par ailleurs que Macky Sall a choisi l’adaptation comme axe central de la stratégie nationale.



Le chef de l’État, a-t-il rappelé, avait invité les Sénégalais à apprendre à vivre en présence du virus. Pour lui, le président Sall n’a fait que donner une nouvelle conséquence pratique au contenu de son discours.



« En vérité, la reprise du transport interurbain et le réaménagement du couvre-feu, désormais fixé de 23h 00 à 5 heures, sont d’importantes mesures opportunes et responsabilisantes qui s’agrègent aux décisions majeures prises dans la nouvelle séquence ouverte par le président de la République, dans le cadre de notre stratégie communautaire d’adaptation à la présence du virus », renseigne le ministre-conseiller.



Si l’on en croit le chargé de la communication de la présidence, le chef de l’État a décidé d’une « relance prudente, progressive et maîtrisée de l’activité économique et de retour à la vie normale ».



Seydou Guèye a condamné les violences notées dans certaines localités du pays. Il rappelle ainsi que le couvre-feu, malgré ses rigueurs et contraintes incontestables, n’en vise pas moins la protection de nos concitoyens. Cette mesure, dit-il, ne devrait donc pas être vécue comme instaurée contre eux...