Seydou Guèye (Secrétaire général du gouvernement) : « Le Sénégal rejette les pratiques contre-nature... »

Comme prévu par la loi, « Le Sénégal rejette les pratiques contre-nature... » Un rappel fait par Seydou Guèye, le secrétaire général du gouvernement, porte-parole, qui était présent à la conférence de presse organisée ce samedi après-midi par le mouvement de soutien du footballeur Idrissa Gana Guèye.



Suite au battage médiatique provoqué par l’affaire Gana Guèye et les lobbies LGBT, il a tenu à clarifier la position de l’État du Sénégal.



Pour rappel, au Sénégal, la loi actuelle condamne l'acte sexuel entre deux personnes de même sexe et non l'orientation sexuelle en tant que tel.



L'auteur d'un acte qualifié de contre-nature s'expose à une peine de prison allant jusqu’à 05 ans et une amende de 100.000 à 1 500 000 FCFA.



Il y a quelques mois, la proposition de loi visant à criminaliser l’homosexualité au Sénégal avait été rejetée par l’Assemblée nationale…