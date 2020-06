Seydou Guèye : « L’honorariat existait dans notre dispositif institutionnel bien avant 2012 »

« Pour chatouiller un peu mes amis, notamment ceux du Crd, un os à ronger pour des opposants qui veulent se rappeler au bon souvenir des Sénégalais et qui pensent pouvoir tirer profit d’une stratégie d’accusation et de diabolisation du régime actuel », estime Seydou Guèye.



Le ministre-conseiller est resté très bref sur la question : « Par contre, il faut consigner que l’honorariat existait dans notre dispositif institutionnel bien avant 2012 ; c'est donc enfoncer une porte ouverte. Maintenant, je crois qu'une séquence judiciaire est ouverte et le dossier est pendant devant la justice. Je ne peux donc pas en dire plus ».



Le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) a décidé de saisir la Cour suprême depuis ce mercredi pour faire annuler les décrets 2020-964 et 2020-976. Les membres de l'opposition veulent y voir plus clair. Ils dénoncent des « illégalités manifestes ».