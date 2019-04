Seydou Guèye : « Ce discours du président est en phase avec la préservation des valeurs républicaines »

Le ministre porte-parole du gouvernement s’est exprimé en marge du discours du président Macky Sall. En effet, interpellé au téléphone par la RFM, le responsable Apr de la Médina estime que « ce discours, court et concis, montre l’importance que le chef de l’État accorde aux valeurs et à la construction Citoyenne. »

Ainsi, Macky Sall, appelle les sénégalais au sens de la responsabilité et à la préservation des valeurs. Mais aussi, continue le ministre Seydou Guèye, « l’épanouissement de la citoyenneté, respect de la thématique en reconstruisant les valeurs et en les restaurant dans la république pour le bénéfice de tous ».