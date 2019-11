Seydina Fall Boughazelli réapparaît : « J’ai décidé d’aller répondre aujourd’hui, à la convocation de la gendarmerie »

Convoqué à la section de recherche de la Gendarmerie, Seydina Fall Boughazelli avait complétement disparu des radars depuis Jeudi dernier. Mais le député est réapparu ce mardi et a expliqué son « refus » de réponde à la convocation à la brigade par le fait qu’il aurait une crise de Diabète. Boughazelli rassure sur son état de santé et précise bien qu’il sera au rendez ce mardi à 16 heures.



« J’ai décidé d’aller répondre, aujourd’hui, à la convocation de la gendarmerie, donc, je serais à la brigade de recherche. La dernière fois que j’ai quitté la brigade de recherche, j’étais malade et après je me suis rendu à Touba dans la soirée. J’avais une hypoglycémie et le médecin traitant m’a demandé de me reposer. Ce que j’ai fait et maintenant, je me sens bien depuis hier soir. », a informé le député Boughazelli accusé de trafic de faux billets de banque.



Seydina Fall s’est aussi exprimé sur le fait que d’aucuns pensent qu’il a fui. Mais le député s’est voulu clair à ce sujet : « Comment quelqu’un peut penser que je vais fuir ? Pourquoi d’ailleurs je fuirais ? » Il rajoute : « même si j’avais commis un crime, je n’aurais pas fui, j’ai ma famille ici, à fortiori, je suis innocent dans cette affaire ».