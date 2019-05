Seydi Gassama : ‘’Il n’est pas question que des étudiants aillent étudier et qu’on les ramène dans des cercueils’’

Un an après le décès de l’étudiant Fallou Sène lors de manifestations dans l’enceinte de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, la famille du défunt et les Sénégalais qui devraient savoir ce qui s’est réellement passé demeurent encore dans le flou. Une situation qu’a déplorée vivement le secrétaire exécutif de Amnesty international, Section sénégalaise, Seydi Gassama.



Interpellé au téléphone ce matin, par nos confrères de la Rfm, il a haussé le ton pour dénoncer le triste sort de ces étudiants fauchés par une balle au cours d’une manifestation engendrée par le retard des paiements de leurs bourses. '‘Il n’est pas question que des étudiants aillent dans nos universités pour apprendre et qu’on les ramène à la maison dans des cercueils. Il n’est pas acceptable et cela doit s’arrêter. Il faut aussi, à chaque fois qu’un tel acte est commis que la justice fasse son travail de façon rapide et que les coupables soient traduits devant la justice. Nous n’avons aucune idée des raisons à l’origine de ces lenteurs. Nous pensons simplement que ce sont des lenteurs incompréhensibles, inacceptables. Et que cette affaire, s’il y avait une volonté de la tirer au clair, elle aurait été tirée au clair depuis très longtemps’’.



Seydou Gassama déplore également l’absence d’arrestation dans cette affaire. ‘’C’est la première fois qu’il y a un meurtre dans un campus et qu’il n’y a pas eu d’arrestation. Dans tous les autres cas de meurtre, il y a eu des arrestations. Même si après, il y a eu des libertés provisoires. Mais dans ce cas-ci, il n’y a pas eu une seule arrestation. C’est cela qui montre qu’il y a une volonté des autorités d’étouffer l’affaire. Et pour éviter cela, il faut que les étudiants, la famille du défunt et la Société civile se mobilisent pour que l’affaire soit tirée au clair, sinon il n’y aura absolument rien du tout’’, prévient-il.