Seydi Gassama, Amnesty International Sénégal : « On ne peut pas accepter que Macky Sall et un petit groupe nous installe dans un chao »

Les organisations de la société civile ont fait face à la presse pour faire un round up de l’actualité politico-judiciaire du Sénégal. Seydi Gassama de Amnesty International du Sénégal n’a pas manqué de dénoncer la démarche adoptée par l’Etat du Sénégal sur l’opposition.



« En matière de respect des droits et libertés humains, si certaines juridictions ne remplissent pas leurs missions de protection des droits et libertés, elles créent les conditions d’un chao. On ne peut pas accepter que Macky Sall et un petit groupe confisquent les libertés et nous installent dans un Etat de non droit. Nous demandons la libération de ceux qui sont en prison pour leur opinions » fait savoir le droit de l’hommiste