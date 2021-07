Sévérité de la Covid-19 au Sénégal : 2.407 cas et 20 décès entre le 05 et le 11 juillet 2021

,

,

Au 11 juillet 2021, l'Islande arrive en tête (avec un score de 0,999 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 142 pays du monde), suivie de Grenade (0,998) et de la Nouvelle-Zélande (0,995). Les scores les plus faibles sont détenus par le Burundi (0,579), les Honduras (0,538) et Fidji (0,510).Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,831 le 11 juillet 2021 contre 0,842 le 04 juillet 2021, soit une sévérité globalement faible au niveau mondial.Les nouveaux cas enregistrés par semaine sont en hausse dans le monde. En effet, environ 3 millions de nouveaux cas ont été déclarés dans le monde dans la semaine du 05 juillet au 11 juillet 2021, contre environ 2,69 millions nouveaux cas durant la semaine du 28 juin au 04 juillet; soit une hausse d’environ 12% en une semaine. Cependant, les décès ont légèrement baissé (54. 509 décès liés à la Covid-19 sont enregistrés entre le 05 et le 11 juillet ; contre 54,102 décès entre le 28 juin et le 04 juillet 2021).L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,994 (Djibouti) et 0,579 (Burundi), avec une moyenne de 0,846 le 11 juillet contre 0,848 le 0404 juin 2021, soit une sévérité toujours faible. Le Rwanda, la Sierra Léone et le Niger enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité).Au Sénégal, la sévérité de la Covid-19 est en hausse en une semaine. Son score s’affiche à 0,818 le 11 juillet (contre 0,886 le 04 juillet). Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine a augmenté (864 cas durant la semaine du 28 et 04 juillet 2021, contre 2.407 entre le 05 et 11 juillet 2021). Il en est de même pour les décès (20 décès entre le 05 et 11 juillet 2021 ; contre 10 décès entre le 28 juin et le 04 juillet 2021).S’agissant du taux de maîtrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il s’est détérioré pour le Sénégal. Il est passé d’un score de 0,52 le 04 juillet à 0,26 le 11 juillet 2021.L’Europe affiche en moyenne un score de 0,834 le 11 juillet contre 0,866 le 04 juillet 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score dans ce continent est de 0,999 (Islande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,633 (Chypre).En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,538 (Honduras) et un maximum de 0,998 (Grenade), avec une moyenne de 0,792 le 11 juillet 2021 contre 0,788 le 04 juillet 2021, soit une sévérité modérée.L’Asie enregistre en moyenne un score de 0841 le 11 juillet 2021 contre 0854 le 04 juillet 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Singapour (0,994). Kazakhstan (0,689) et Vietnam (0,680) enregistrent les plus faibles scores.En Océanie, les scores évoluent entre 0,995 (Nouvelle-Zélande) et 0,510 (Fidji), avec une moyenne de 0,807 le 11 juillet 2021 contre 0,796 le 04 juillet 2021. Fidji, la Polynésie Française et l'Australie enregistrent des baisses de scores tandis que la Nouvelle Zélande affiche une hausse de score. La Nouvelle Calédonie affiche un score stable.