Sévérité de la Covid-19 : Le Sénégal perd une place au rang mondial en une semaine

En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,40 (pour Bahamas, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Dominique), avec une moyenne de 0,75 le 02 août contre 0,77 le 26 juillet. Guatemala, Uruguay et Panama affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Grenade, Bahamas, Cuba signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,86 le 02 août contre 0,83 le 26 juillet 2020. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Brunei (0,99), suivi de Corée du Sud (0,99) et Sri Lanka (0,98). Philippines, Israël et Cambodge affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Liban, Singapour et Vietnam signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie.En Océanie, les scores varient entre un minimum de 0,73 (pour Fidji, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Polynésie française ), avec une moyenne de 0,90 le 02 août contre 0,90 le 26 juillet 2020. Polynésie française et Australie affichent une hausse de leur score tandis que Nouvelle Zélande et Nouvelle Calédonie stabilisent leur score en une semaine.