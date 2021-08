Sévérité Covid au Sénégal: Le taux de maîtrise amélioré mais les décès ont augmenté (115 entre le 02 et 08 août 2021)

Le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE) indique une amélioration du taux de maîtrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons) au Sénégal. Il est passé d’un score de 0,42 le 1er août 2021 à 0,88 le 08 août 2021. On constate aussi une baisse de la sévérité de la Covid-19, en comparaison de la semaine précédente. Le score de notre pays s’affiche à 0,769 le 08 août (contre 0,740 le 1er août), soit une sévérité modérée. Le pays occupe le 88ème rang dans le classement mondial (contre 103ème au 1er août) et le 26ème rang dans le classement africain (contre 32ème au 1er août) sur un total de 39 pays du continent. Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal a diminué (5.739 cas durant la semaine du 26 juillet et 01 août 2021, contre 4.577 entre le 02 et le 08 août 2021). Cependant, les décès ont augmenté (86 décès entre le 26 juillet et 1er août 2021 ; contre 115 décès entre le 02 et 08 août 2021).

L’analyse montre que pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,995 (Gabon) et 0,529 (Maurice), avec une moyenne de 0,827 le 08 août contre 0,837 le 01 août 2021, soit une sévérité toujours faible. Sao Tomé et Principe, le Malawi et le Burkina Faso enregistrent les plus fortes progressions de score dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité).