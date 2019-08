Session du CESE : « L’administration devra se mettre à niveau » (Mimi Touré)

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu ce jeudi 1er Août, sa troisième séance d’informations avec le ministre chargé du PSE, Cheikh Kanté. Pendant cinq tours d’horloge, les conseillers, avec à leur tête la présidente Mimi Touré, ont examiné le thème du jour : « avancées et nouveaux défis dans le cadre de la mise en oeuvre des réformes du Plan Sénégal Emergent ». Plusieurs questions ont été soulevées dans le cadre des avancées du PSE. Selon la présidente du CESE, Mimi Touré, l’administration devra se mettre à niveau c’est à dire travailler plus vite, de manière dématérialisée et de manière transparente pour soutenir l’ambition du président de la République Macky Sall. À ce titre, la présidente du CESE a salué l’engagement et les actions du ministre Cheikh Kanté en faveur de l’émergence du Sénégal et l’invite à maintenir ce rythme de réalisations pour accélérer le progrès du pays.