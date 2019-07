Ses rapports avec Ousmane Tanor Dieng, les défis à la tête de son Département... : Le ministre El Hadji Omar Youm dit Tout...

En prélude à l’Atelier national sur la sécurité routière, Me El Hadji Omar Youm a accordé une interview à Dakaractu. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est revenu sur l’importance de ces concertations avec l’ensemble des acteurs du secteur des transports sur la lutte contre l’insécurité routière au Sénégal. Le non moins maire de Thiadiaye en a profité pour faire un témoignage poignant sur feu Ousmane Tanor Dieng, qui était son principal allié de Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbour. Me Youm a exprimé les défis qu’il compte relever à la tête de ce département des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Ô combien important. Le ministre n’a pas manqué aussi de revenir sur les problèmes relevés dans son secteur, notamment les gros porteurs, la visite technique entre autres...