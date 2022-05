Ses parrainages rejetés : Pape Djibril Fall en quête de 2.000 parrains supplémentaires en 48h !

Après avoir été notifié par la Direction Générale des Élections du rejet de plusieurs milliers de parrains dans ses listes pour divers motifs, la coalition « Les Serviteurs » dirigée par Pape Djibril Fall n’a plus que 48h pour combler le gap. En effet, il manque au journaliste et à ses partenaires 2.000 parrains supplémentaires à fournir pour compléter le nombre déjà validé.



Le 07 mai dernier, la coalition les Serviteurs/MPR avait déposé 54.800 parrains soit 0.7% du fichier général des électeurs en vue des législatives du 31 juillet auprès de la Direction Générale des Élections. Cependant, le jeune PDF compte sur tous les serviteurs et tous les sympathisants n’ayant pas encore parrainé de bien vouloir le faire pour lui permettre de passer l’étape des parrainages...