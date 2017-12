Ses biens et comptes bancaires saisis et gelés : Yahya Jammeh dans le collimateur du Trésor américain

L’ex-chef de l’Etat gambien est dans le collimateur du département du Trésor américain, qui « a décidé d'imposer une série de sanctions à 15 personnalités, en raison d'atteintes répétées aux droits de l'homme ». « Délivrée par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain, cette liste comporte les noms de plusieurs personnalités connues sur le continent africain. Parmi elles, deux personnalités se détachent en particulier : Dan Gertler, homme d’affaires israélien et acteur-clé du secteur minier congolais, et Yahya Jammeh, ancien président de la Gambie qui a pris le chemin de l’exil en janvier dernier après avoir tenté de se maintenir au pouvoir malgré sa défaite aux élections », rapporte Jeune Afrique. Le journal informe que « pour les personnes et les sociétés ciblées par ce nouveau volet de sanctions américaines : tous leurs biens et comptes bancaires sur le territoire américain sont saisis ou gelés ». « Il est par ailleurs interdit aux ressortissants des États-Unis d’effectuer quelque transaction que ce soit avec les personnes ou entités sanctionnées », précise notre confrère parisien. « Le Trésor américain accuse l’ancien président gambien d’avoir mis en place au cours de son règne un système de corruption généralisé à son profit, d’avoir « pillé les coffres et siphonnés les fonds de l’État », jusqu’aux derniers jours de son passage au Palais présidentiel », ajoute notre source.