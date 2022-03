Services de secours et forces de l’ordre : Le Commandant des Sapeurs-pompiers, Mame Diène Ndiaye, veut une meilleure coordination.

Le Commandant du groupement des unités spéciales de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a indiqué aujourd'hui, qu'il plaiderait pour « davantage de coordination » entre la Police et la Gendarmerie, mais aussi les Sapeurs-pompiers.



S’il y a un mot qui, pour Mame Diène Ndiaye, résume ou exprime ce qu’il pense de la gestion des grands évènements sportifs, c'est « une meilleure coordination » entre les services de secours et les forces de l’ordre.



Selon le soldat du feu, qui intervenait en marge d’une « matinée des médias », tout le monde s'accorde sur le besoin de coordonner. Il estime que si l'on veut assurer la sécurité des grands évènements sportifs, « il faut que le volet secours et assistance y trouvent sa place ». « Il faut formaliser la coordination », a-t-il ajouté.