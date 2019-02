Service des transports routiers de Saint-Louis : Le gouverneur Alioune Aïdara Niang lance officiellement le renouvellement des permis de conduire

Après son lancement depuis quelques mois dans la capitale sénégalaise par les autorités sénégalaises, l’opération de renouvellement des permis de conduire a été officiellement lancée ce jeudi dans la capitale du Nord par le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang.



Selon le gouverneur qui se félicite de cette initiative majeure du gouvernement sénégalais, « cette nouveauté permet d’avoir une base de données bien identifiée pour chasser le vrai faux permis et de mieux protéger les chauffeurs en cas d’accident avec l’introduction du groupe sanguin dans la confection de ce permis. »



De l’avis de Maïmouna Sèye, le chef du bureau régional des transports routiers de Saint-Louis, avec « ce système d’installation l’on parviendra à détecter tous les faux permis qui circulent dans le pays. Et il consiste dans ce projet de numériser tous les titres de transport au Sénégal. »



Selon toujours le chef du bureau régional des transports routiers de Saint-Louis, aujourd’hui on est à 115 mille permis de conduire remplacés pour un objectif d’un million, ce qui montre qu’il y a une forte adhésion de la population à ce projet de renouvellement des permis de conduire…