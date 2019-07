Serigne Souhaïbou Mbacké (Madické 2019 à Touba) : ' Ce discours n'était pas celui d'un homme politique mais d'un disciple mouride dans un milieu totalement religieux '

Visiblement écœuré par l'interprétation qui a été faite du discours de son leader politique à Darou Salam, Serigne Souhaïbou Mbacké, coordinateur de Madické 2019 à Touba, a tenu à faire certaines précisions pour avoir assisté à la déclaration. Pour lui, l'avocat n'était nullement dans sa tunique d'homme politique quand il disait ce que certains Sénégalais ont considéré comme un ralliement politique au profit du Président Macky Sall.



'' Darou Salam n'avait pas accueilli ce jour-là un homme politique. Me Madické était venu en tant que disciple mouride pour célébrer avec tous les musulmans du monde le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Et en tant que bon disciple justement, il n'a fait que magnifier la déclaration du Khalife Général des Mourides sur l'actuel Chef de l'État puisqu'il était interpellé sur la question. Et il n'a pas voulu rater l'occasion de rappeler cette place privilégiée de Cheikh Ahmadou Bamba dans le très restreint groupe de '' Saints des Saints ''. Une place qui lui permet d'avoir un véto sur tout ce qui se passe autour de lui. C'est la raison pour laquelle il a dit que '' de Ngalandou Diouf à Macky Sall, tous les hommes politiques qui ont dirigé le Sénégal ont bénéficié de ses prières ou de celles de ses dignes représentants sur terre. ''



Serigne Souhaïbou Mbacké de confier pour que nul n'en ignore. '' Nous, membres de la coalition Madické 2019 du département de Mbacké par ma voix condamnons fermement ces interprétations burlesques et irresponsables. Nous restons au service des Sénégalais. Et les Sénégalais ont besoin d'une opposition forte et debout pour annihiler les dérapages du régime actuel ''.