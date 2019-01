Serigne Sohaibou Cissé : "Ce qui liait Serigne Saliou Mbacké et Macky Sall"

Onze ans après la disparition de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Sohaibou Cissé a encore en mémoire la relation qu'entretenait l'homme de Dieu et l'actuel président de la République du Sénégal. Lors de la journée de prières organisée le samedi 26 janvier à Sacré-Cœur par Mouhamed Sylla à l'intention des “ndongo” (disciples) de Serigne Saliou, Serigne Sohaibou Cissé est revenu sur bien des épisodes qui témoignaient de la proximité entre le 5e Khalife des mourides et Macky Sall.

Il se rappelle avoir un jour introduit ce dernier auprès de Serigne Saliou Mbacké qui, pourtant était très fatigué. “Mais le marabout m'a fait savoir qu'il tenait vraiment à le rencontrer. Une fois dans la chambre de Serigne Saliou, ils ont discuté des minutes durant. Le Khalife a prié pour lui et a demandé à ce que Serigne Moustapha et moi l'accompagnions jusqu'à sa voiture”, se souvient Serigne Sohaibou Cissé.

Histoire de montrer que Macky Sall s'est toujours soucié du bien être des populations de Touba et des préoccupations des Khalifes, l'ancien homme de confiance de feu Serigne Saliou Mbacké de révéler que lors d'un Magal, des contraintes ont été émises quant à la rareté de l'eau. “Serigne Saliou avait décidé de libérer 3 milliards pour résoudre définitivement les pénuries d'eau auxquelles la ville sainte étaient confrontées à la veille des Magal. Mais lorsque Mamadou Guèye de SVTP en a parlé à Macky Sall, ce dernier en a fait sa priorité. Cette année, l'eau a coulé à flots à Touba”, renchérit Serigne Sohaibou Cissé qui rappelle à ses “talibés” le pacte qui liait son défunt guide et l'actuel chef de l'État.