Serigne Sidy Mbacké Ikhlass Ibn Serigne Mamour alerte le président Macky Sall...

En déplacement à Mbour, le petit fils de Serigne Touba habitant à Keur Massar s'est voulu clair à l'endroit du président Macky Sall. Se prononçant sur la situation de l'Apr, le chef religieux n'a pas porté de gant pour informer le chef de leur parti sur les risques qu'il encourt à Keur Massar. Selon lui, il y a urgence absolue à réagir afin de redresser la barre.

Le jeune marabout juge que Macky Sall n'a pas de répondant à Keur Massar, ce dont il se désole. "À Keur Massar, les populations sont prêtes à voter contre Macky Sall, car elles ne parlent pas le même langage avec le coordinateur de l'Apr. Et c'est une situation qui risque de créer des surprises désagréables au président Macky Sall, si elle n'est pas vite rectifiée ", souligne le jeune marabout.

Pour montrer cependant son engagement auprès du président Macky Sall, Serigne Sidy Mbacké Ikhlass Ibn Serigne Mamour affirme avoir déposé une liste de 5.000 parrains auprès de Mame Mbaye Niang et Marième Badiane.

En guise de conclusion, le marabout prédit qu'il y aura des élections paisibles et transparentes, car non seulement le Sénégal est un exemple de démocratie, mais aussi son peuple est suffisamment mûr...