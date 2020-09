Serigne Saliou Thioune : "Cette année il y aura des innovations et changements, mais les berndés seront doublés"

Les thiantacounes préparent activement le Grand Magal de Touba. En ce mois de Safar, comme la coutume thiantacoune le préconise, une délégation est chargée d'aller au Mali, pays voisin pour acheter des milliers de boeufs en guise de participation du Cheikh. Mais à cause de la situation sécuritaire de ce pays voisin, cette année, la délégation s'est rendue en Mauritanie pour l'achat des bœufs.

Face à la presse, Serigne Saliou Thioune fils de Cheikh Bethio Thioune, chef de file des thiantacounes reconnu par Touba prend la parole et explique.



"C'est une action qu'on perpétue et que notre guide Serigne Béthio nous a légués.

À cause de la situation au Mali, nous avons envoyé une mission en Mauritanie pour acheter les bœufs. Et actuellement les bœufs sont à Médina Ndiadebé.

Nous ferons des bâches pour la lecture du Coran et des lectures de khassaids. La tradition sera respectée avec des changements et innovations à cause de la situation sanitaire du pays. Mais les berdnés seront doublés", informe le chef de file des thiantacounes reconnu par Touba.