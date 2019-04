Serigne Saliou Mbacké : « Il faut tourner la page de la présidentielle et se mettre au travail... L'Université de Touba est notre priorité »

Deux mois après la présidentielle, les débats politiques occupent encore les débats. Or, selon Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Khadim Mbacké Ibn Serigne Ibrahima Mbacké Khadimou Rassoul, l'heure doit être au travail et non au verbiage autour de sujets politiques. Cependant, le religieux qui est un petit-fils de Serigne Touba, invite le chef de l'État à s'élever et à se consacrer exclusivement au service des Sénégalais car pour lui, les tâches restent entières. Le marabout mouride s'est aussi prononcé sur les journées qu'il organise en hommage à son grand père qu'il présente comme la porte d'entrée de Serigne Touba. La construction de l'Université de Touba s'est invitée à l'entretien et à ce sujet, Serigne Saliou Mbacké fait savoir qu'il n'y a pas plus intéressant que ce temple du savoir que l'actuel Khalife des Mourides veut ériger dans la capitale du mouride. Le guide religieux invite ses condisciples à s'impliquer au delà de leurs capacités pour que cette université voie le jour.