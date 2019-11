Serigne Moustapha Sy, Responsable moral DMWN: « Un digne fils ne laisse son père à la merci de comploteurs »

Ceux qui croyaient que Serigne Moustapha Sy baisserait d’un ton entre la nuit d’hier et la ziarra de ce dimanche 10 novembre vont devoir déchanter. Le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina wal Moustarchidaty qui animait une causerie religieuse au lendemain du Mawlid a rappelé à qui veut l’entendre que son discours ne changera pas d’une virgule, quitte à mécontenter les comploteurs. Et pour lui, ce n’est que la répétition de l’histoire.



Juste tient-il à rappeler que c’est aux dignes fils de prendre leurs responsabilités et de protéger leurs paternels quand ces derniers sont en danger.

Tourné vers son fils Mame Cheikh Ahmed Tidiane SY, Serigne Moustapha lui dira : « un digne fils ne laisse son père à la merci de comploteurs ».

Un message fort que devra décrypter son destinataire.



Pour rappel, c’est en défendant Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy qu’il s’est mis à l’époque à dos le pouvoir, sous Abdou DIOUF. Apparemment, il se met dans la même position que son défunt père et invite son fils à adopter la posture qui était la tienne, il y a plus de deux décennies.