Serigne Mountakha Mbacké à Macky Sall : « Pour ta réélection, je n'ai rien demandé à personne. J'ai tout laissé entre les mains de Serigne Touba »

Dans les propos qu'il a tenus à l'endroit du Président Macky Sall ce mercredi à l'occasion de la rencontre qu'il a déroulée dans la résidence Khadim Rassoul, une chose est restée gravée dans les mémoires. En effet, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a tenu à marteler qu'il tenait vaille que vaille à la réélection de son hôte. C'était tellement fort en lui qu'il avait décidé de tout laisser entre les mains de Serigne Touba, s'épargnant toute velléité de solliciter le soutien des hommes.



« Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je serai encore obligé de demander quelque chose qui soit directement lié à cette vie sur terre. Pour ta réélection, je n'ai rien demandé à personne. J'ai tout laissé entre les mains de Serigne Touba. Je crois que tu étais, plutôt, venu me prêter main forte dans la tâche qui m'incombe de rendre grâce à Dieu et à Serigne Touba. Ce sont tes vœux qui ont été exaucés. Je sais que tu es un vrai disciple et un fils. C'est exactement aujourd'hui que je vais commencer à prier pour toi. Je demande à Dieu qu'il te donne la paix et qu'il en fasse autant pour le Sénégal » dira-t-il en substance.