Serigne Mountakha Bassirou Mbacké attendu à Dakar ce dimanche dans la matinée, précise Mbackiyou Faye

En prélude à l’ouverture officielle de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan, le représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar, Serigne Mbackiyou Faye, était une nouvelle fois devant la presse sénégalaise, en présence de tous les différents comités de l’organisation de ce grand événement.



Lors de cette conférence de presse, tout le programme conçu pour le séjour de l’illustre hôte à Dakar, partant de l’accueil du Khalife au jour de l’inauguration, a été décliné par Mbackiyou Faye.



D’après le représentant du Khalife et non moins chargé des travaux de ce lieu de culte, une succession d’événements est prévue tout au long de cette dernière semaine qui précède l’inauguration officielle de Massilikoul Jinann, notamment l’arrivée du Khalife à Dakar ce dimanche 22 septembre. Ainsi, selon Mbackiyou Faye, le Saint homme devrait être attendu dans la première partie de la journée. À la sortie de l’autoroute, le Khalife empruntera l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba pour arriver à Massalikoul Jinann.



Il signale que l’arrivée de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est ouverte à tout le public et à toute la presse sénégalaise.



Après l’accueil du Khalife le dimanche, des journées dédiées au différents Khalifes seront célébrées avec des conférences et séances de lecture de Coran au programme en attendant l’Ouverture officielle de la grande Mosquée Massalikoul Jinane.