Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké à Wade et Macky : « Vous avez eu tous les honneurs ! Rendez grâce à Dieu et sachez qu’il est le maître de votre destin »

Juste après la cérémonie d’inauguration à travers la prière de ce Vendredi, la grande mosquée de Mazalikoul Jinaan a vu la présence de plusieurs autorités étatiques. Le Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a avancé quelques mots après la prière à l’endroit des deux hommes d’Etat que sont Abdoulaye Wade et Macky Sall.



« Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d’assister à cette journée symbolique. Mais aussi, saluer la présence de toute la communauté musulmane », lança le Khalife.



Il se réjouira de la présence des deux hommes politiques en ces termes : « Nous saluons ainsi la présence de ces deux hommes politiques et les remercions du travail qu’ils ont abattu pour ce grand bijou de l’islam ». Serigne Mountakha Mbacké est aussi précis en estimant « que se sont deux hommes utiles pour le pays l’un se positionnant en tant que père et l’autre en tant que fils au bonheur des sénégalais ».



Le Khalife a tenu aussi à préciser que Dieu est juste dans ce qu’il fait. « Il faut savoir que ce qui existe entre vous est du domaine de Dieu. Il ne se trompe point. Rendez lui grâce et sachez qu’il est le maître de vos destin et de tout ce qui peut vous arriver », conclut-il.