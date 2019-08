Serigne Modou Mbacké Bara Dolly dépose une plainte à la DIC contre le gouverneur du Palais pour agression.

Dans le différend l'opposant au gouverneur du palais, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly a franchi un nouveau palier. Le chef religieux, par ailleurs responsable politique de l'Apr à Touba, a déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (DIC) contre Daour Diop pour agression. À l'en croire, ce dernier aurait donné des ordres à la garde présidentielle pour l'empêcher d'accéder au président de la République lors des visites de ce dernier à Touba et à Nguéniène.Ce, en dépit de tout ce qu'il dit représenter pour Macky Sall.

Selon le plaignant, il fait l'objet d'un acharnement de la part du gouverneur du palais et c'est son engagement auprès du Président Macky Sall qui lui vaut d'être placé dans le viseur des "comploteurs" qui ont d'autres plans. Serigne Modou Mbacké compte aller au bout de sa logique et demande plus de déférence pour les leaders religieux avec qui, rappelle-t-il, il faut faire pour construire le Sénégal.