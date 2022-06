Serigne Modou Kémane Diop (Président ANDAPS) : « La mise en place des semences est à 95% »

Comme à son habitude, à l’occasion du débat sur l’hivernage, le President de l’ Association Nationale pour le développement agro-pastoral du Sénégal ( ANDAPS) a fait le point sur la distribution des semences et des engrais par l’État au profit des paysans. Serigne Modou Kémane Diop d’évaluer le taux de mise en place à un peu moins de 100%.

« C’est après une enquête bien solide que je vous apprends que la distribution des semences se fait normalement. J’évalue la mise en place à exactement 95%. Et je signale aussi que ce sont des semences de bonne qualité. Par rapport à l’engrais, je tiens à féliciter le ministre de l’agriculture et son directeur Omar Sané qui ont remué ciel et terre pour répondre aux attentes. Vous êtes sans savoir que le monde subit une crise énorme avec cette guerre Russo - Ukrainienne. L’engrais fait partie des produits qui ont carrément disparu du marché mondial. Par conséquent, s’ils se sont débrouillés jusqu’à pouvoir en proposer aux paysans, on doit leur tirer le chapeau ».



Le Président de l’ANDAPS de saluer aussi la mise à la disposition des agriculteurs de matériel motorisé mais aussi de petit matériel. « Si vous allez dans le monde rural, vous verrez des tracteurs, des moissonneuses, des batteuses, des assommoirs etc… »

Il demandera aux paysans de privilégier, pour les années à venir, dans leurs activités agricoles les céréales. « Les experts ont convenu que le Sénégal a besoin de nous ter sa production en céréales ». Serigne Modou Kémane saluera pour finir, les efforts fournis par l’État, dans le secteur de l’agriculture. Il ne manquera pas aussi de se réjouir de la médiation internationale réussie par Serigne Mahi Niass au Soudan.