Serigne Modou Kara Mbacké ne mâche pas ses mots: « L’Europe a d'autres préoccupations que de recevoir des clandestins... Portons les masques car... »

En marge d'une cérémonie lors de laquelle il recevait des jeunes venus se joindre à lui dans une dynamique sociale participative, Serigne Modou Kara Mbacké a, dans un entretien avec Dakaractu-Touba, tenu à lancer un appel, à la suite, dit-il, de celui du Khalife Général des Mourides, en faveur du port du masque devenu, au vu de la propagation fulgurante du nouveau coronavirus, une nécessité.



" Les masques sont devenus un impératif surtout depuis que le Khalife Général des Mourides l'a porté et demandé à ce que les populations le portent. Cet appel à porter le masque est une manière pour moi d'appuyer la parole du Khalife, en tant que talibé et c'est ce qui est mon devoir", précisera substantiellement le "Général".



Interpellé sur le phénomène de l'émigration clandestine, Serigne Modou Kara Mbacké se voudra clair dans la réponse. Pour lui, les jeunes perdent leur temps à braver les vagues de l'océan. En effet, fait-il savoir, "les pays Européens ont d'autres préoccupations plus pressantes que de recevoir des migrants clandestins qui ne viennent que pour se remplir les poches."



C'est sous la présence de plusieurs personnalités religieuses dont Serigne Abdou Mbacké Ibn Serigne Cheikh Khady Mbacké, Serigne Abô Mbackè Ibn Serigne Fallou Asta Dièye, Serigne Moustapha et Serigne Mahmadan Ibn Serigne Bass Anta Niang etc..., que Serigne Modou Kara Mbacké fera état, devant l'assemblée, de sa soumission entière au Khalife Général des Mourides et au nouveau Khalife de Darou Moukhty.