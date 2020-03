Serigne Modou Kara : "Cheikh Ahmadou Bamba est le sauveur de l'humanité"

Le médecin soigne, mais la guérison est du domaine de Dieu. Serigne Modou Kara qui résume ainsi la situation du coronavirus au Sénégal, estime que face à une situation, le mouride doit assumer car la foi on doit l'arroser. Serigne Modou Kara martèle que s'il devait se rendre aujourd'hui en Chine ou en Italie, rien ne l’arrêtera, car c'est l'intention qui compte et que Cheikh Ahmadou Bamba est le sauveur de l'humanité. Il s'exprimait lors de la 14 ème édition de la journée culturelle et religieuse de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké.