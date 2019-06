Serigne Modou Bara Doly alerte : « Les questions religieuses, ethniques et le pétrole ne doivent pas diviser le pays »

Le Sénégal doit préserver ses acquis en matière de paix sociale et de concorde nationale en restant un et indivisible. Pour Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, rien ne doit ébranler la cohésion sociale et pour se faire, il faut que l’on évite certains sujets qui fâchent comme la religion ou les questions qui tournent autour de l’ethnie. Et les guides religieux doivent parler pour ramener la population à l’essentiel et parler aussi pour que cette question du pétrole ne puisse être une source de division, mais plutôt une question d’intérêt national.