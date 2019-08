Serigne Mboup : « Le deuxième port du Sénégal se trouve à Kaolack... 20 milliards ont été investis pour le dragage… »

Lors de la traditionnelle rencontre du lendemain de Tabaski entre les autorités administratives (Gouverneur et préfet) et les opérateurs économiques chez l'ancien président de la Chambre de Commerce de Kaolack, Idrissa Guèye, le président Serigne Mboup a axé son intervention sur les deux secteurs porteurs qui sont à même de booster l'économie du Saloum. Il s'agit des secteurs portuaires et ferroviaires. L'actuel patron de la Chambre de Commerce de Kaolack de déclarer que " le deuxième port du Sénégal se trouve à Kaolack…Actuellement 20 milliards ont été investis par l'État en terme de logistiques (une drague, deux remorques et une barge) pour procéder au dragage de cette infrastructure portuaire…"