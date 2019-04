Serigne Mbaye Thiam sur son bilan au Men : « ll appartiendra à l'histoire de juger chacun de nos actes »

De prime à bord, l'ancien ministre en charge de l'éducation nationale déclare que son bilan est celui de toute la famille éducative.

L'actuel patron du département de l'eau et de l'assainissement interpellé sur son bilan au ministère de l'éducation, préfère laisser le soin à l'histoire d'en juger. "Il appartiendra à l'histoire de juger chacun de nos actes", a t-il déclaré avant de salué la franche collaboration des responsables du ministère qui a abouti à beaucoup de réalisations et de chantiers, ainsi que des programmes en cours pour une bonne qualité des enseignements et apprentissages. Cette cérémonie etait également une occasion pour Serigne Mbaye Thiam de revenir sur quelques étapes qui ont marqué son passage au ministère de l'éducation nationale...