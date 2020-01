Serigne Mbaye Thiam coopté à la Commission internationale des Nations-Unies sur les futurs de l’Éducation.

La directrice générale de l'UNESCO a chargé une commission internationale independante d'élaborer, sous la direction de la présidente de la République démocratique fédérale d'éthiopie, son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, un rapport mondial sur les futurs de l'éducation. Les membres de la commission des futurs intellectuels dans les domaines des sciences politiques, de la recherche universitaire, des Arts, de la Science, des affaires et de l'éducation. Parmis eux figure Serigne Mbaye Thiam, actuel ministre en charge de l'eau et de l'assainissement du Sénégal et ancien ministre de l'éducation nationale. La commission aura en charge d'examiner avec une grande attention, les contributions issues des processus de consultation. Le rapport mondial et les autres produits intellectuels liés à cette initiative tiendront compte des résultats de cette réflexion collective...