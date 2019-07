Serigne Mbaye Thiam à Paris : « Nous remercions le président Macky Sall pour toutes les dispositions qu’il a prises depuis la maladie de Ousmane jusqu’à ce jour... »

Le ministre de l’Eau et membre du bureau politique du PS, Serigne Mbaye Thiam a pris la parole lors de la levée du corps de Ousmane Tanor Dieng à Paris.

Face à la presse, Serigne Mbaye Thiam qui a parlé au nom du PS et de la coalition Benno Bokk Yakaar a déclaré : « nous remercions d’abord le président Macky Sall pour toutes les dispositions qu’il a prises depuis la maladie de Ousmane Tanor Dieng jusqu’à ce jour. Mais aussi de toutes les dispositions prises pour des obsèques dès l’arrivée de la dépouille demain à Dakar. Nous remercions aussi le président Abdou Diouf et son épouse qui ont fait le déplacement pour assister à cette levée du corps. Nous remercions les autorités diplomatiques du Sénégal en France et tous les responsables politiques ainsi que tous les sénégalais présents à cette levée du corps. Nous remercions le Parti socialiste français qui a dépêché une importante délégation.

Nous apportons notre soutien et notre solidarité à la famille du président Ousmane Tanor Dieng qui vit cette épreuve dans le courage et la dignité. Courage et dignité qui sont les marques de fabrique de Ousmane Tanor Dieng. Il a vécu cette épreuve dans la dignité et la discrétion la plus absolue depuis le début de sa maladie le 4 avril 2019 d’abord à Dakar puis en France. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons que tirer notre force dans la foi que nous avons de la rétribution que nous pouvons espérer de lui pour quelqu’un qui a été au service de ses semblables depuis 1976 du ministère des Affaires Étrangères pour ensuite rejoindre le cabinet de Senghor. Depuis, il a été au service de l’État et de la République. Tanor nous disait toujours qu’il a appris à aimer et à servir l’État. Après 2000, il a consacré toute sa vie au Parti socialiste du Sénégal pour mériter le legs que les présidents Senghor et Diouf lui ont laissé. Tanor était au service de son pays mais aussi au service de l’humanité.

Nous prions pour qu’Allah l’accueille dans son paradis et qu’il veille sur sa famille. »