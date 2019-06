Serigne Mbacké Ndiaye: « Le Procureur a réglé le problème...que chacun aille répondre »

Le Secrétariat Exécutif Permanent de la Convergence Libérale et Patriotique-CLP- était en Conférence de presse pour évoquer l’affaire BBC et la sortie du Procureur de la République. Selon l’ancien Ministre Serigne Mbacké Ndiaye, le Procureur a réglé le problème en faisant « un appel à témoin ». « Que ceux qui ont des informations aillent répondre et que ceux qui n’en ont pas se taisent », dira M. Ndiaye.