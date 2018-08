Serigne Mbacké Faye ( Apr-Mbacké): ' La Cojer n'a pas le droit de traîner la patte dans la quête d'un second mandat pour le Président Sall '

Le coordinateur de la Cojer de Mbacké a tout bonnement pris le contre-pied de ses camarades qui ont récemment attaqué le Président Macky Sall et menacé de passer aux représailles. Dans une sortie à travers la presse quelques minutes seulement après la fin de la visite éclair et privée de leur leader à Touba, ces derniers avaient fustigé le fait que le Chef de l'État n'accorde aucune sorte de considération aux responsables politiques Apéristes de Mbacké alors que les transhumants et camarades de Touba sont politiquement cajolés à toutes les occasions. ''



Serigne Mbacké Faye, visiblement déconcerté par ces déclarations maladroites, a tenu à désapprouver la conduite de ses camarades non sans signaler que '' le Cojer n'a pas le droit de traîner la patte dans la quête d'un second mandat pour le Président Macky Sall ''. Reconnaissant à ceux-ci la légitimité dont ils peuvent se prévaloir pour faire la grogne et la véracité de certaines de leurs allégations, Serigne Mbacké Faye signalera tout de même que '' l'heure n'est pas à la grogne, mais plutôt au travail et à l'unité! ''



Ainsi annonce-t-il une caravane de sensibilisation que déroulera la Cojer autour de la loi portant parrainage des candidats à la prochaine Présidentielle après l'Aïd-El-Kébir. '' C'est sur ce terrain que nous sommes attendus ! ''