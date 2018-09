Serigne Mansour Sy confirme : « Le khalife des Tidianes, Harouna Dia et un ministre de l'Apr m'ont demandé de soutenir Macky ».

Vendredi, Dakaractu avait révélé l’existence de pourparlers secrets entre le leader de Bess Dou Niak et des émissaires du chef de l’Etat. On avait écrit qu’un célèbre milliardaire, proche du Président Sall, était au cœur de la manœuvre. Serigne Mansour Sy lui-même confirme dans les colonnes de notre confrère Dakarposte en déclarant : « Le khalife des Tidianes, Harouna Dia et un ministre de l'Apr m'ont demandé de soutenir Macky (...) ». Le marabout confie qu’il reste dans l’opposition.