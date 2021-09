Serigne Mansour Sy Djamil : « Macky, c'est le Sénégal de l'infiniment petit! L'insignifiant »

Visiblement, le leader de Bess Du Niak a été bien séduit par le discours du Premier ministre malien lors de la 76ème assemblée générale des Nations Unies. Parallèlement, il rejette celui du président Macky Sall considérant que les questions les plus importantes, à savoir celles géopolitiques, ont été omises.



À l'occasion de la visite de Khalifa et de Bamba Fall aux militants de Bes Du Niak, Serigne Mansour Sy Djamil s'est dit déçu de la gouvernance de Macky Sall. "Nous vivons dans un pays extrêmement difficile qui est le Sénégal de Macky Sall. Pour moi, Macky, c'est le Sénégal de l'infiniment petit. À la limite, l'insignifiant", a regretté le parlementaire devant ses camarades de la même coalition Yewwi Askan Wi. De son analyse, le leader politique Serigne Mansour Sy Djamil aurait aimé voir même des ressources humaines maîtrisant les questions de géopolitique qui sont plus importantes, que d'être aux côtés du président de la République. Pour lui, la sous région avec ses problèmes d'insécurité, doit être aujourd'hui au cœur de tous les débats internationaux.



Par ailleurs, le leader de Bess Du Niak estime que le Sénégal est toujours dans sa phase infantile de la démocratie. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le Sénégal est toujours en recul sur plusieurs questions de développement. Serigne Mansour Sy Djamil, devant ses visiteurs du jour, confirme son adhésion à la coalition Yewwi Askan Wi pour engager les prochaines échéances électorales et travailler pour l'intérêt du Sénégal...