Serigne Mansour Sy Djamil : « Cette lutte avec le coronavirus a donné aux politiques... »

Serigne Mansour Sy Djamil, leader de Bess du Nakk a été reçu en audience par le président de la République.



À l’issue de sa rencontre avec Macky Sall, il a salué les mesures présidentielles prises pour freiner la propagation de la maladie. « Cette lutte avec le coronavirus a donné aux politiques leur parole première. (…). Il arrive, pour des questions qui relèvent de la sécurité nationale, que l’on retourne collectivement au rôle premier du politique. Et aujourd’hui, il s’agit de gérer collectivement, la cité devant un danger qui peut remettre toutes les donnes dans le monde d’aujourd’hui », a confié M. Sy.



Celui-ci, d’ajouter : « aujourd’hui, il a montré qu’il entend mener cette lutte avec une unité nationale. Et c’est cela qui justifie notre présence aujourd’hui, on va l’aider, mais ce sera pour l’intérêt général, en tant que politique et leader religieux. Il nous faut écouter les sachants pour mieux nous protéger ».