Serigne Mamoune Mbacké Sidy célèbre Bamba independence Day à Mbour.

Comme à l’accoutumée, Serigne Mamoune Mbacké Sidy donne rendez-vous à tous les sénégalais à Mbour, le 4 Avril 2022, pour rendre un vibrant hommage à Cheikh Ahmdadou Bamba.



"Le 4 avril est une date importante au Sénégal d’autant plus qu’il marque l’indépendance du Sénégal. Et cette indépendance s’est acquise grâce à une contribution majeure de Cheikh Ahmadou Bamba qui était un résistant à la colonisation, mais sa résistance revêtait une forme éminemment culturelle et non-violente.



D’ailleurs, il est possible d’affirmer que sa résistance était dirigée contre tout pouvoir injuste et le Cheikh s’était déjà signalé par son opposition à l’oppression du Peuple par les rois et leurs alliés dans la classe maraboutique. Cheikh Ahmadou Bamba, un nationaliste et résistant au colonialisme, a inspiré, après El Hadj Oumar Tall et Maba Diakhou Ba, mais de façon pacifique, le réveil de l’Islam, à la fin du XIXème siècle.



Humaniste, à travers les principes émancipateurs de dignité et de valeur travail, de l’avis unanime de ses contemporains, Cheikh Ahmadou Bamba jouissait de l’estime de tous, y compris parfois des colons. On s’accorde donc à le considérer comme "un saint homme, pieux, charitable, de mœurs très pures", a souligné Serigne Mamoune Mbacké.



Le petit-fils de Serigne Touba est revenu sur l'exil et le retour triomphal de Khadimou Rassoul. "L’opposition farouche de Cheikh Ahmadou Bamba à la domination culturelle des colons lui a valu un exil de 7 ans, puis un retour triomphal. Ce retour au bercail aura garanti aux sénégalais une paix durable et une stabilité sans commune mesure.



Le Sénégal n’a jamais connu de coup d’état militaire, ni de guerre civile encore moins de guerre ethnique. Tous ces atouts sont favorisés par la culture de la paix et les valeurs incarnées par nos marabouts, à l’image de Cheikh Ahmadou Bamba. D’où la nécessité de lui rendre hommage à l’occasion de notre fête d’indépendance.



Le responsable moral du Kourel Génération Bamba, Serigne Mamoune Mbacké compte organiser cet événement en compagnie de la fédération de ses Dahira basés à Mbour et partout au Sénégal.



Pour rappel, cette année la conférence aura lieu à la grande salle de la Brioche Dorée de Mbour et elle sera animée par Serigne Gana Messéré et Pape Djibril Fall...